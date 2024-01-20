Hafize Gaye Erkan’ın babası konuştu: “Birileri düğmeye bastı”

Hakkındaki iddialar nedeniyle tartışılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan, “Kızımız Gaye Erkan’ın bu güçlü ekibe katılmasıyla CDS’ler (kredi risk primi) oldukça düştü. Türkiye’de ekonomi ortamına güven tazelendi. Bir başarı süreci yaşıyoruz. ABD’deki görüşmelerdeki başarılı hava da bunun göstergesiydi. Ancak birileri düğmeye bastı ne yazık ki” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan, hakkındaki iddialarla ilgili konuştu.

CİMER’e yaptığı şikayette Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Büşra Bozkurt, Erol Erkan’ın bir çalışanı da tokatladıktan sonra işten kovduğunu anlatmıştı.

Günlerdir tartışılan bu olayla ilgili Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’ya konuşan Erol Erkan, olaylar karşısında şaşırdığını belirtti.

Erkan, "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" dedi.

Kızının TCMB Başkanı olmasının ardından “Türkiye’nin ekonomide güven tazelediğini” savunan Erol Erkan, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“BİZE ANLATTIKLARI DEHŞET VERİCİYDİ”

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek’in liderlik ettiği yeni ekonomi ekibinin kurulması ve kızımız Gaye Erkan’ın bu güçlü ekibe katılmasıyla CDS’ler (kredi risk primi) oldukça düştü. Türkiye’de ekonomi ortamına güven tazelendi. Bir başarı süreci yaşıyoruz. ABD’deki görüşmelerdeki başarılı hava da bunun göstergesiydi. Ancak birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı. Merkez Bankası’nda çalışan, bugünkü dayak attığım söylenen Kübra adlı bir kadın çalışan, Başkan ile görüşmek istiyor. Ancak Başkan ABD’de olduğu için görüşemiyor. Annesi ve babası olarak bizimle görüşmek istiyor. Bize anlattıkları dehşet vericiydi.”

“HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK”

Güya ben Kübra hanımı tokatlamışım. Güya ben bir kadın çalışanı tokatlamışım diyerek bankada dedikodu çıkarılacak ve haber yapılacakmış. WhatsApp mesajlarında da Kübra adlı çalışanın adını kullanarak bizlere iftira atılacağı, başkanın da bizler üzerinden yıpratılarak itibarının yerlere serileceği amaçlanmıştı. Akşam da kendisine teşekkür mesajı gönderdik.

Yaptığı tam anlamıyla iyi bir insanlık örneğiydi. Mesajlarda görebilirsiniz. Tarih 5 ve 6 Ocak. Kübra kızımız, sağ olsun Gaye Hanımla görüşmek için de bayağı çabalamış. Mesajlarda da belirtildiği gibi atılan iftiraya alet olmak istemiyor Kübra kızımız. Diyor ki “Ben kim olursa olsun iftiradan, kul hakkından korkarım. İnanıyorum ki er ya da geç, her şey ortaya çıkacak.”