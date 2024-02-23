Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Türkiye genelinde hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre ise İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar yükselerek bahar değerlerinde seyredecek. Ankara 16 derece olması beklenen sıcaklıklar İzmir'de 21 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK

Hafta sonu ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu ve açık geçecek. Yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Cumartesi ve pazar günü beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14, İzmir ve Antalya'da 21, Adana'da 23, Trabzon'da 13 derece civarında seyredecek.

İSTANBUL'A BAHAR HAVASI GELİYOR

AKOM'dan yapılan hava durumu tahminlerine göre ise, İstanbul'da hafta sonu bahar havası hakim olacak. Kentte sıcaklıkların bugünden itibaren artarak hafta onu 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hökim olacağı tahmin ediliyor. Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisi nedeniyle sıcaklıkların bugünden itibaren artarak hafta sonu 17°C civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor."