Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji genel müdürlüğü hafta sonu ülke genelinde havanın nasıl olacağına dair rapor yayınladı. Rapora göre hafta sonu yurdun iç ve kuzeybatısında yağış ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yarın, yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde toz taşınımı görülecek.

Pazar günü, yurt geneli paçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu'nun iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Antalya'da 27, İstanbul'da 20, İzmir'de 26, Adana'da 36, Diyarbakır'da 31, Samsun'da 20 derece civarında seyredecek.