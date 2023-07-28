Hafta sonu Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, hava şartları nedeniyle Kovanağzı, Kerpe ile Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Hafta sonu Kocaeli'de beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıra'da bulunan Kovanağzı, Kerpe ile Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kocaeli'de beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, şöyle denildi:

"Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle cuma ve cuma günü içinde Kandıra ilçemizde bulunan Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır."