Hafta sonu kar geliyor: İstanbul'da yağacak mı?

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu ülke genelinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası beklendiğini belirterek, cuma gününden itibaren 4 gün boyunca kar yağışının etkili olacağını söyledi. Öztel, İstanbul'da ise 7 gün içerisinde bir miktar kar yağabileceğini ancak kenti beyaz örtüyle kaplayacak kuvvette olmayacağı tahminini yaptı.

Türkiye genelinde soğuk bir hava etkisini artırıyor. Akdeniz kıyıları hariç ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 4°C altında seyrediyor.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta ve hafta sonu beklenen meteorolojik olaylara ilişkin bilgi verdi. Habertürk'e konuşan Öztel, "Cuma gününden itibaren Türkiye'de, yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası daha bekliyoruz" değerlendirmesi yaptı.

Buzlanma uyarısı yapan Öztel, "Bugün Doğu Anadolu’da, Ağrı çevresi ile Güneydoğu’da Hakkari-Başkale-Van arasında kar yağıyor, özellikle Hakkari çevresindeki kar kalınlıkları yer yer 5 metreyi buluyor. Gece saatleri İç Anadolu genelinde sıcaklıklar -3°C ila -6°C, soğuk ayazla birlikte sabah saatleri yollarda yer yer buzlanma ile karşılaşabiliriz. Yolların güneş almayan, gölgede kalan kısımları, köprüler ve viyadükler fazladan tehlikeli olabilir" diye konuştu.

CUMADAN İTİBAREN KAR HAVASI

Bu cuma gününden itibaren de Türkiye’de yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası daha beklendiğini belirten Öztel, "Aslında perşembe günü Batı Karadeniz’de yeniden kar atıştırmaya başlayacak ama 26 Ocak Cuma gününden itibaren 4 gün boyunca ülkenin kıyıları hariç her yerde kar havası olacak" değerlendirmesi yaptı.

Cuma günü Ankara’da kar yağma ihtimali olduğunu, İstanbul'da hafta sonu yağmur ve genellikle bulutlu bir hava hakim olacağı yönünden tahmin bildiren Öztel, açıklamalarına şöyle devam etti:

MARMARA'DA HAFTA BAŞI KAR UYARISI

"Cumartesi günü Trakya, Batı ve Orta Karadeniz yüksekleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar yağışları görürüz. 28 Ocak Pazar günü ve yeni haftanın ilk 2 günü ise Marmara için kar yağışları yeniden bir dalga halinde bölgeye sokulacak. Şimdilik Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bolu yüksekleri pazar günü orta kuvvette kar yağışı görebilir. İstanbul’da yağış karla karışık yağmur ve bazı yüksek kesimlerde kar şeklinde düşer.

İstanbul-Ankara yolunda 29 Ocak Pazartesi kar yağışı bir miktar örtü yapmış ve aralıklarla sürüyor olacaktır, bu yollara kış hazırlığı olmayan bir araçla çıkmamakta yarar var.

İSTANBUL'A KAR 7 GÜN İÇERİSİNDE GELECEK

İstanbul’a gelecek 7 gün içinde bir miktar kar yağacak ama yağışlar şehri beyaz örtüyle kaplayacak kuvvette görünmüyor. Hissedilen sıcaklıklar ise hafta sonundan itibaren 4-5 gün süreyle 0°C civarında olacak.

Marmara için kışın soğuk günleri sürüyor, yağışların çoğu Karadeniz yükseklerine düşecek olsa da Marmara’nın doğusunda hayatı etkileyecek boyutta kar yağabilir. Bu hafta sonunun hava tahminlerini yakından takip etmekte fayda var."