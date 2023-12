Haftalardır bekleniyordu: İzlanda’da Fagradalsfjall yanardağı patladı

İzlanda'da Fagradalsfjall yanardağında haftalardır beklenen patlama gerçekleşti.

İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO) dün (18 Aralık Pazartesi) yaptığı açıklamada, ülkenin Grindavik kenti yakınlarındaki yanardağdaki patlamanın geçrekleştiğini duyurdu.

IMO tarafından volkanik patlama ile ilgili yapılan açıklamada, “Reykjanes'te Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı. Patlama Sundhnukagigar'a yakın, Grindavik'in kilometrelerce kuzeydoğusundan ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor” ifadeleri kullandı.

YARIMADA HAFTALAR ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Patlamanın meydana geldiği Grindavik kenti İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta bulunuyor.

Yanardağ patlamasının görülebildiği Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Yetkililer, volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etmiş ve Reykjanes yarımadasında yaşayan yurttaşları güvenli bir şekilde tahliye etmişlerdi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlamaya rağmen İzlanda'ya gidiş-dönüş uçuşlarında herhangi bir aksama olmadığını duyurdu.

A volcanic eruption has started on the Reykjanes Peninsula. The eruption is about 3,5 km long close to Sundhnúka, north of Grindavik where evacuation orders have been in place. There are no disruptions to flights to and from Iceland and international flight corridors remain open. pic.twitter.com/w9YB5wa6HR