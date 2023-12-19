Haftalardır bekleniyordu: İzlanda’da Fagradalsfjall yanardağı patladı

İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO) İzlanda’nın Grindavik kenti yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağında haftalardır beklenen patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

İzlanda'da Fagradalsfjall yanardağında haftalardır beklenen patlama gerçekleşti.

İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO) dün (18 Aralık Pazartesi) yaptığı açıklamada, ülkenin Grindavik kenti yakınlarındaki yanardağdaki patlamanın geçrekleştiğini duyurdu.

IMO tarafından volkanik patlama ile ilgili yapılan açıklamada, “Reykjanes'te Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı. Patlama Sundhnukagigar'a yakın, Grindavik'in kilometrelerce kuzeydoğusundan ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor” ifadeleri kullandı.

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Patlamanın meydana geldiği Grindavik kenti İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta bulunuyor.

Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı / Fotoğraf: DHA

Yanardağ patlamasının görülebildiği Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Yetkililer, volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etmiş ve Reykjanes yarımadasında yaşayan yurttaşları güvenli bir şekilde tahliye etmişlerdi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlamaya rağmen İzlanda'ya gidiş-dönüş uçuşlarında herhangi bir aksama olmadığını duyurdu.