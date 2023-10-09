Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 76'ya kadar yükseldi
Haftanın ilk gününde İstanbul'un iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 69'a kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi.
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı bölgelerde yoğunluk yüzde 76'yı gördü.
D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ile Boğaziçi Köprüsü yolunda araçlar çift yönlü güçlükle ilerledi.
Metrobüs güzergahı yenileme çalışmaları sebebiyle Esenyurt ile Beylikdüzü arasında da trafikte yoğunluk yaşandı.
Hadımköy bağlantı yolu, Avcılar, TEM Otoyolu Levent Büyükdere Caddesi, Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolu ile Hasdal'da yoğun trafik dikkati çekti. Tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu meydana geldi.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 69'A ÇIKTI
Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de, Üsküdar ile Ümraniye'nin bazı caddelerinde, Avrasya Tüneli, Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu yaşandı.
D-100 kara yolunda, Küçükyalı, Kozyatağı, Göztepe, Altunizade'de trafik yoğun seyrederken, Uzunçayır-Çamlıca yönündeki araç yangını nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Araçta çıkan yangın söndürülürken, bölgede araçlar güçlükle ilerledi.
İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 69'a kadar çıktı.
Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi.