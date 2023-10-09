Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 76'ya kadar yükseldi

Haftanın ilk gününde İstanbul'un iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 69'a kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi.

Güncel 09.10.2023 09:59 Giriş: 09.10.2023 09:59

Güncelleme: 09.10.2023 10:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)