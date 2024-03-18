Haftaya rekorla başladı: Dolar/TL'de yeni zirve!

Dolar/TL, cuma günü dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,1044'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2990 seviyesinden işlem görüyor. Piyasa açılışının ardından dolar/TL, 32.55910 seviyesini görerek tarihi seviyesini yineledi.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3020 liradan, Euro 35,1710 liradan haftaya başladı. Piyasa açılışında 32.55910 seviyesine kadar ulaşan dolar/TL, zirve seviyesini yineledi.

Serbest piyasada 32,3000 liradan alınan dolar, 32,3020 liradan satılıyor. 35,1690 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,1710 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2190 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,1450 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatarak, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaklaşık 25 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya da yüzde 4,30 seviyesinden başlarken, dolar endeksi de 103,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 2 bin 147 dolardan alıcı buluyor.

Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Ukrayna'nın Rusya’nın petrol rafinerilerine saldırı girişimlerine saldırılarının petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 85,2 dolardan işlem görürken aynı zamanda son 4 ayın en yüksek seviyesini de test etmiş oldu.

Cuma günü, New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,65, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

EURO BÖLGESİ ENFLASYONU BEKLENİYOR

Avrupa'da bugün gözler Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrilirken, perşembe günü de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış beklendiğini belirterek, söz konusu verinin beklentilerden sapması durumunda pay piyasalarında oynaklığın aratabileceğini dile getirdi.

BoE'nin politika faizini bu haftaki toplantıda sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'in karar sonrası yapacağı açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de sözle yönlendirmeleri takip edilirken, banka üyesi Olli Rehn, bu yıl borçlanma maliyetlerinde birkaç faiz indirimine izin verecek şartların ortaya çıktığını ve ilk hamlenin "yaza doğru" yapılabileceğini kaydetti.

Bir başka ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avro Bölgesinin enflasyon krizinden yavaş yavaş uzaklaştığını belirtti.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.

Cuma günü, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,03 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya'da da gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarınki toplantısına çevrilirken, bankanın politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un salı günü negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Çin'de sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7 ve perakende satışlar yıllık yüzde 5,5 artışla beklentileri geride bıraktı. Ülkede işsizlik oranı ise ocakta yüzde 5,3'e yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, ocak ayı Konut Fiyat Endeksi

• 10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

• 13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı TÜFE

• 13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı ticaret dengesi