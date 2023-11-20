Haftaya yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1830 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 20.11.2023 10:40 Giriş: 20.11.2023 10:40

Güncelleme: 20.11.2023 10:42 Kaynak: AA

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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1830 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında, 1825 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1830 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1980 dolardan işlem görüyor.