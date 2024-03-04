Haiti'de çeteler hapishaneye saldırdı: 12 mahkûm öldü, 3 bin 600'ü firar etti

Haiti'de başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine silahlı çeteler tarafından baskın yapıldı. Hapishaneye saldırı esnasında 12 mahkûm ölürken, 3 bin 600 mahkûm da firar etti.

Dünya 04.03.2024 07:45 Giriş: 04.03.2024 07:45

Güncelleme: 04.03.2024 07:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA