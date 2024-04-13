Hak arama bayramda da sürdü

HABER MERKEZİ

Emine Şenyaşar'ın Urfa'dan Ankara'ya taşıdığı Adalet Nöbeti eylemi bayram boyunca da sürdü. Nöbete demokratik kitle örgütleri de destek sundu.

Emine Şenyaşar'ın Adalet Nöbeti eylemi 76'ıncı günü geride bıraktı. Şenyaşar, DEM Parti Urfa Milletvekili olan oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte eylemini sürdürdü. Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Türk Tabip Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası, DEM Parti milletvekilleri, Emek Partisi (EMEP) eylemi ziyaret etti. 15 Temmuz 2016’da yaşanan askeri kalkışma sonrası oğlu tutuklanan Sevinç Çakır da anne Şenyaşar'ı yalnız bırakmadı.

Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemur, ülkede hukuksuzluğun uzun zamandır devam ettiğini söyleyerek, "Bu mücadele tıpkı Cumartesi İnsanları'nın faili meçhuller için verdiği mücadele gibi kıymetli ve değerlidir" dedi.

'YANINIZDAYIZ' MESAJI

TTB Yönetim Kurulu üyesi Onur Erden, "6 yıl önce Şenyaşar ailesinin yaşadığı bu katliam, halka ve emekçilere şiddet olarak geri dönüyor. Şenyaşar ailesinin hastanede bu saldırıya uğraması bir yandan bizimde birçok meslektaşımıza saldırı ve şiddet olarak geri dönüyor" dedi. "Bugün bu mücadele tek başına bir mücadele değil, ortak bir adalet ve barış mücadelesi olarak devam ediyor" diyen Erden, adalet sağlanana kadar Şenyaşar ailesinin yanında olacaklarını vurguladı.