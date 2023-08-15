Hak Örgütleri tepki gösterdi: Cumartesi Anneleri'ne işkenceyle müdahale ediliyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu, "Cumartesi Anneleri’ne/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’ndaki buluşmalarında ters kelepçeyle gözaltına alınarak bekletilmeleri, işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlalidir" denildi.

BirGün/Ankara

TİHV, İHD ve TTB İnsan Hakları Kolu, zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için bir araya gelen Cumartesi Anneleri'nin her hafta Galatasaray Meydanı’nda yapılmak istenen basın açıklamalarına Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasaklama kararı gerekçe gösterilerek engellenmesine tepki gösterdi.

Hak örgütlerinin yaptıkları ortak açıklamada, Cumartesi Anneleri'nin ters kelepçe ile gözaltına alınmalarının hem ulusal hem de evrensel hukuk açısından işkence ve diğer kötü muamele yasağı ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, bu suçları işleyenler hakkında soruşturma açılması istendi.

Hak Örgütleri yaptıkları açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumartesi Annelerinin/İnsanları'nın barışçıl eylemlerine yönelik 2023 yılı içinde aldığı ihlal kararlarının Adalet Bakanlığı’na ve Beyoğlu Kaymakamlığı’na bildirildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığı, AYM'nin Cumartesi Annelerinin/İnsanlarının barışçıl eylemlerine yönelik kararlarını göz ardı etti. Bunun üzerine yasaklama kararı gerekçe gösterilerek kolluk görevlileri tarafından keyfi bir şekilde müdahale edildi. Bu müdahaleler arasında kalkan taşıyan kolluk görevlileri tarafından çevrilerek tecrit edilmek ters ya da düz kelepçe kullanmak, kaba dayak, aşırı sıcak araçlar içinde uzun süreler bekletilmek gibi hem bilimsel çalışmalar hem de ulusal ve evrensel hukuk açısından işkence ve diğer kötü muamele düzeyine ulaşan uygulamalar vardır."

Bu tarz müdahalelerin yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlali olduğuna dikkat çeken hak örgütleri, "Başta siyasal iktidar olmak üzere yargı, yasama ve yürütme organları bünyesinde kamu adına hareket eden herkese sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyor, Anayasa’ya ve hukukun üstünlüğü ilkesine kayıtsız şartsız uyma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.