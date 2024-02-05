Hakan Atilla, Bakanlığa açtığı davayı kazandı
Pasaportuna el konulmasının ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne dava açan Hakan Atilla'nın talebi haklı bulundu. Atilla, mahkeme kararı ile pasaportunu geri aldı.
Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna el konulmasına ilişkin davada karar çıktı. Talebi haklı bulunan Atilla, pasaportunu geri aldı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açan Atilla'nın duruşması bugün görüldü.
10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, mahkeme Hakan Atilla'nın talebini haklı bularak lehine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Borsa İstanbul eski Genel Müdürü Atilla, Kıbrıs'a gitmek isterken pasaportuna el konulmuştu. Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalmış, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.
Atilla'nın pasaportuna el konma gerekçesi bildirilmemişti.