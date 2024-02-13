Hakan Bayrakçı, İstanbul anketini açıkladı: Böyle bir şey görmedim

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anket sonucu paylaşarak, "Böyle bir başa başlık ben görmedim" dedi.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi ile ilgili anket sonucu paylaştı.

CNN Türk'te katıldığı programda Bayrakçı, İstanbul seçiminin başa baş olduğunu ifade etti.

"Böyle bir başa başlık ben görmedim" diyen Bayrakçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum'un yüzde 41 oy oranında olduğunu ifade etti.

Bayrakçı, "İki ay önceki anketlerde fark vardı" diye konuştu.

Hakan Bayrakçı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48/50 alabilecek. Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek."