Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, Türkiye'nin devam eden operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle Türkiye arasındaki çatışmasızlık mekanizması gündeme geldi. Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadeleye engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldığı da kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, Fidan'ın bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile birlikte çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine sunduğu ve Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Bilgilendirmede, "Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında sözkonusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır" ifadelerine de yer verildi.

Ayrıca iki Bakan'ın NATO'nun genişlemesini ele aldıkları da öğrenildi.