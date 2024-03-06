Hakan Fidan ABD'ye gidiyor: Blinken ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyaretin 7-8 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşeceği, Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir."