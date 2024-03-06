Hakan Fidan ABD'ye gidiyor: Blinken ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyaretin 7-8 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşeceği, Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir."
Sayın Bakanımızın ABD Ziyareti Hk. https://t.co/S5MjMaPGwY pic.twitter.com/h2wBhMf8iR— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 6, 2024