Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Fidan, Guterres ile görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kıbrıs konusunu ele aldı.

BM Sözcülüğü Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, BM ile Türkiye arasındaki yakın iş birliğini ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi de dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşın küresel etkilerine yönelik çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.

Guterres ve Fidan'ın ayrıca Kıbrıs meselesinin yanı sıra Suriye'deki durumu da ele aldıkları aktarıldı.