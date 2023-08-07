Hakan Fidan'dan AB mesajı: Stratejik körlüktür

Dışişleri Bakanı Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında konuşan Fidan, "Bütün Balkan ülkelerinin hatta Moldova ve Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu bir ortamda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bütün Balkan ülkelerinin hatta Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu bir ortamda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olmasının stratejik körlük olduğunu söyleyerek "Yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir" dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs'taki duruşunun açık olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır. Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. Afrika'da son dönemde artan darbeler ve istikrarsızlık karşısında güvenliğin tesisi ve barışın temini açısından ön alıcı adımlar atmaktayız. Libya'da kalıcı huzur için geniş bir uzlaşı temelinde ülkenin tamamında şeffaf, adil ve hür başkanlık ve parlamento seçimlerinin daha fazla vakit kaybetmeksizin yapılması elzemdir. Orta Doğu ve Güney Kafkasya'daki uzlaşma ve normalleşme süreçlerimiz hız kazanmış durumda. Temel dış politikalarımız, ilkelerimiz temelinde sorunları çözme, dostlarımızın sayısını artırma ve mevcut dostluklarımızı daha da güçlendirme peşinde olacağız."

"AB ÜYELİK SÜRECİNİN AKAMETE UĞRATILMIŞ OLMASI STRATEJİK KÖRLÜK"

Konuşmasında, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine de tepki gösteren Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi birtakım farazi, tarihten kopuk ve altı boş kavramlar geliştirerek adeta bölge dışı bir güç hatta hasım olarak nitelemek, Balkanlar'da yapılabilecek en vahim hatadır. Bütün Balkan ülkelerinin hatta Moldova ve Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu bir ortamda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir."

Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin canlandırılması temelinde Türkiyesiz AB'nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını savundu.