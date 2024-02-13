Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e: Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizine ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre Hakan Fidan, Ali Koç ve Dursun Özbek'i arayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" dediği öne sürüldü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali krizine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Selvi bugünkü yazısında, Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u aradığını belirtti.

Abdulkadir Selvi, Hakan Fidan'ın, Ali Koç ve Dursun Özbek'e, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" dediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef almıştı.

Koç, Habertürk'teki yayında Selvi için, "Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın, sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" demişti.

Selvi ise, "Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz. Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi. Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder..." demişti.