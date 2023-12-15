Hakan Fidan, diplomatik pasaport sayısını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkede aktif diplomatik pasaport sayısının 22 bin 107 olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pasaportlu yurtdışı seyahatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Kimlikle seyahat edilebilen ülkelerin Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs olduğuna işaret eden Bakan Hakan Fidan, “Aktif diplomatik pasaport sayısı 22 bin 107’dir” açıklamasında bulundu.

Umuma mahsus pasaport hamillerine vize uygulayan ülke sayısının 112 olduğunu açıklayan Bakan Fidan, bazı ülkelerde vizenin havaalanında sınır girişinde, bazılarında ise e-vize olarak temin edilebildiğine işaret etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin 90 ülkenin umuma mahsus pasaport hamillerine vize uyguladığını da ifade etti.

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 122 ülke Türkiye’ye vize uygularken Türkiye’nin vize uyguladığı ülke sayısının 90 olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Pasaport yetmez izinde şart diyen ülke sayısı dikkat çekici. Bu bağlamda vize bir ülke vatandaşına seyahat hakkını sınırlamak olarak da düşünülebilir. Yurt dışında oy için sandık konurken yurt dışında yaşatan T.C. vatandaşı tespiti mümkün olmaması dikkate değer bir durumdur. Keza yurt dışı hizmetler eğitimden diyanete hangi veriler esas alınarak sağlandığı da bu yanıtta soru işaretidir."