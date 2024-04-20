Hakan Fidan: Filistin konusundaki her şey küresel fay hatlarını tetikliyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail-İran geriliminin bölgeye olası etkilerinin sorulması üzerine Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna kayıtsız şartsız destek vermesi Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir" şeklinde konuştu. Fidan, Filistin konusunda olan her şeyin küresel fay hatlarını tetiklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna kayıtsız şartsız destek vermesi Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir" dedi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"İŞBİRLİĞİ BÖLGENİN YARARINA"

Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Biz de iki ülke olarak bu anlayışla ilişkilerimizi daha da ileri taşıma iradesini ortaya koyduk" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Kahire'ye yaptığı ziyarette bu yöndeki iradenin liderler düzeyinde ortaya koyulduğunu dile getiren Fidan, Kahire'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yeniden tesisine ilişkin ortak bildirinin imzalandığını hatırlattı.

Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail-İran geriliminin bölgeye olası etkilerinin sorulması üzerine Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna kayıtsız şartsız destek vermesi Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir" şeklinde konuştu.

Fidan, bu problemi gözden kaçıracak şeylere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bu olmadığı takdirde bölgedeki gerilimin artmaya devam edeceğine dikkati çeken Fidan, "Eğer bu kriz hak ettiği şekilde çözülmezse, Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir" dedi.

"Diğer ülkeler şöyle bir lüks içine girmesinler 'Bunlar sadece Ortadoğu'da olacak, bize bir etkisi olmayacak' diye hiçbir şey içerisine girmesinler" diyen Fidan, Filistin konusunda olan her şeyin küresel fay hatlarını tetiklediğini, burada olan bir şeyin dünyanın her yerini etkilediğini bildirdi.