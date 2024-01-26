Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la görüşmesinde Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. Cameron ise İsveç kararından memnuniyetini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliğindeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fidan ve Cameron, 90 dakika baş başa görüşmelerinin ardından, çalışma yemeği formatında heyetler arası görüşmeye geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Ortadoğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini belirttiği görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

CAMERON İSVEÇ KARARINDAN MEMNUN

Cameron, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.