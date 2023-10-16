Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüştü.

Güncel
  • 16.10.2023 13:03
  • Giriş: 16.10.2023 13:03
  • Güncelleme: 16.10.2023 13:10
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının konuşulduğu belirtildi. 

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insanî yardımların ulaştığı Mısır'a üç gün önce giden Hakan Fidan, burada da temaslarda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmasının her şeyi daha kötüye götüreceğini söylemiş ve 'iki devletli çözüm' çağrısı yapmıştı. 

CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 10. gün: "Ateşkes sağlandı" iddiaları yalanlandı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 