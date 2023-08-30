Hakan Fidan, Rusya'ya gidiyor: Lavrov ile görüşecek
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hakan Fidan'ın görüşeceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova’da görüşeceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini dile getirdi.
Zaharova, görüşmenin yakın zamanda Moskova’da gerçekleştirileceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu’nu Ziyareti Hk. https://t.co/P1F9Nbrh2N pic.twitter.com/J3BlvPYeEL— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 30, 2023