Hakan Fidan, Rusya'ya gidiyor: Lavrov ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hakan Fidan'ın görüşeceğini ifade etti.

A- A A+