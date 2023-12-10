Hakan Fidan ve Temas Grubu üyeleri Kanada'da Truedau ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da resmi temaslar kapsamında Kanada Başbakanı Justin Truedau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'da resmi temaslarda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte dün Kanada Başbakanı Justin Truedau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi temaslara ilişkin yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Gazze’deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından kabul edildi. Heyet, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir araya geldi” denildi.