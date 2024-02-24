Hakan Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile Miraflores Sarayı’nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Venezuela'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi. Fidan’ı saray girişinde Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil karşıladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı." ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.