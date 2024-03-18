Hakan Fidan’dan Kurtlar Vadisi yorumlarına yanıt: Kaderimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisiyle ilgili Kurtlar Vadisi benzetmeleri için, "14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" dedi.

Güncel 18.03.2024 11:38 Giriş: 18.03.2024 11:38

Güncelleme: 18.03.2024 11:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos