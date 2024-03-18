Hakan Fidan’dan Kurtlar Vadisi yorumlarına yanıt: Kaderimiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisiyle ilgili Kurtlar Vadisi benzetmeleri için, "14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Bursa'daki bir programda açıklamalarda bulundu.
Programda bazı gençlerden soru alan Hakan Fidan'a, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan Kurtlar Vadisi editleri soruldu.
14 yaşından beri 'devletin hassas hizmetlerinde' olduğunu belirten Fidan, bu tip benzetmelere alıştığını söyledi.
Hakan Fidan soruyu "Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" diyerek yanıtladı.