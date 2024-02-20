Hakan Kara'ya göre en önemli neden: Borsa neden yükseliyor?

Prof. Dr. Hakan Kara, borsadaki yükselişe ilişkin, "Bana göre en önemli nedeni enflasyonla mücadeleye seçim arası verilmiş olması" değerlendirmesini yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükselişini sürdürüyor.

BIST 100 endeksi rekor seviyeleri görürken, borsadaki yükselişin nedenine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, borsadaki yükselişe ilişkin paylaşımda bulundu.

"Borsa endeksi neden artıyor diye çok soran oluyor" diyen Kara, "Bana göre en önemli nedeni enflasyonla mücadeleye seçim arası verilmiş olması. Umarım aradır" değerlendirmesini yaptı.

Borsa endeksi neden artıyor diye çok soran oluyor. Bana göre en önemli nedeni enflasyonla mücadeleye seçim arası verilmiş olması. Umarım aradır. https://t.co/PYBzGYU8ex — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 17, 2024

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,18 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.238,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 9.196,41 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 9.404,11 puana taşıdı.