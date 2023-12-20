Hakan Şükür’den Fatih Terim açıklaması: Oturum için belge imzaladı

FETÖ firarisi Hakan Şükür, Fatih Terim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim ile zaman zaman konuştuğunu belirten Şükür, “Amerika’da oturum almam için bana yardım etti. Oturum almam için belge imzaladı” dedi.

Uzun yıllar Galatasaray ve milli takımın formasını giyen, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem AKP’den milletvekili seçilen FETÖ firarisi Hakan Şükür, Fetullahçı yapıya yakın bir medya organında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ağar’ı cezaevinde ziyareti ve Fatih Terim ile ilişkisi üzerine soruları yanıtlayan Şükür, “Fatih Terim’e bir şey olmaz duygusu hakim olduktan sonra, yani böyle bir güç varsa, artık bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu söylediğimden herhangi bir sıkıntı yaşamaz” dedi.

"EŞİNİN TELEFONU ÜZERİNDEN KONUŞTUK"

Şükür, Fatih Terim ile zaman zaman konuştuğunu belirterek, “Amerika’da oturum almam için bana yardım etti. Oturum almam için belge imzaladı. Zaman zaman eşinin telefonu üzerinden konuştuk” ifadelerini kullandı. Şükür şöyle devam etti:

“Ben zarar görürler diye söylemiyordum. Ama böyle bir ihtimal kalmadığı için… Bu yaşanan olaylar üzerine söyleme gereği duydum.”

Eski öğrencisinin bu sözlerinin ardından gözler, adı son günlerde fon dolandırıcılığı davasında da geçen Fatih Terim’e çevrildi.