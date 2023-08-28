Hakem Kurulu, memur zammı için bir kez daha toplandı: Memur Sen karar için tarih verdi

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşmeye dair nihai kararı verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı. Memur Sen'den yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda karar beklenmezken, 31 Ağustos'taki toplantıda bir kararın çıkmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Güncel 28.08.2023 12:04 Giriş: 28.08.2023 12:04

Güncelleme: 28.08.2023 12:13 Kaynak: Haber Merkezi

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