Hakem Kurulu, memur zammı için bir kez daha toplandı: Memur Sen karar için tarih verdi
Memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşmeye dair nihai kararı verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı. Memur Sen'den yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda karar beklenmezken, 31 Ağustos'taki toplantıda bir kararın çıkmasının muhtemel olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde genel zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine uzlaşılamayan maddeleri karara bağlayacak ve maaş zammını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı.
Bugün saat 10.00'da Sayıştay binasında başlayan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin toplantısı, Sayıştay binasında gerçekleştirildi.
Memur Sen'den yapılan açıklamaya göre, hakeme götürülen maddeler müzakere edilmeye başlandı.
Açıklamada, "Müzakerelerin/toplantının diğer iki görüşmeden farklı olarak akşam saatlerine kadar sürmesini bekliyoruz" denildi.
BUGÜN KÜTOPLANTIDAN KARAR BEKLENMİYOR
Müzakere görüşmelerinin yarın da devam edeceğini belirten Memur Sen, şunları ifade etti:
"Hakem Kurulu 30 Ağustos'ta resmi tatil nedeniyle toplanmayacak ancak toplantılar 31 Ağustos'a kadar devam edecek.
Bugünkü toplantıdan bir karar beklenmiyor. Yarın ya da 31 Ağustos'ta yapılacak toplantıdan bir karar çıkması daha muhtemeldir."
KURULDA YER ALAN İSİMLER
Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.