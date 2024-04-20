Hakemden çocuğa ‘hakaret’ davası

Eski hakem Palabıyık’ın bir çocuğa ‘hakaret’ davası açtırdığı öğrenildi. İddianamede çocuğun “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunu işlediği ve davanın açılmasında yeterli şüphenin olduğu vurgulandı.

İsmail ARI

Uzun yıllar hakemlik yapan Ali Palabıyık’ın bir çocuğa “hakaret” davası açtırdığı anlaşıldı.

Palabıyık şikâyetiyle açılan kamu davasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2024’te iddianame hazırlandı. İddianamede, Palabıyık’ın 2022 yılında Galatasaray-Alanyaspor maçını yönettiği ve 13 yaşındaki B.C.B. isimli bir çocuğun Palabıyık’ın kişisel telefonuna hakaret içerikli mesaj gönderdiği ifade edildi. Ardından da Palabıyık’ın çocuktan şikâyetçi olduğu belirtildi.

İfadesi alınan çocuk, hakem Palabıyık’ın telefon numarasını internetten bulduğunu, yönettiği maçta Galatasaray aleyhine karar verdiğini, bu yüzden mesaj gönderdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. İddianamede 13 yaşındaki B.C.B.’nin “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunu işlediği ve kamu davasının açılması için yeterli şüphenin olduğu vurgulandı.

Öte yandan 25 Temmuz 2023’te Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını açıklamıştı. TFF'nin yaptığı açıklamada, "Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bıraktı… 23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.