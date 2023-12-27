Hakeme saldıran Faruk Koca 15 gün sonra tahliye edildi

Ankaragücü ile Rizespor arasından oynanan Süper Lig karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren eski AKP Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 15 gün sonra tahliye edildi. Koca, tutuksuz yargılanacak.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren eski AKP Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 15 gün sonra tahliye edildi. Koca, Halil Umut Meler'e gerçekleştirdiği saldırının ardından Ankaragücü'ndeki görevinden ayrılmıştı.

Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın avukatının itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, Koca hakkında delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin olmaması ve verilmesi muhtemel cezanın alt üst sınırı dikkate alınarak tahliye kararı verdi. Koca, tutuksuz yargılanacak.

PFDK'DAN CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıkladı. Kurul, Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da bulunan Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de bir maç haftası tatil edilmişti.