Hakemin kararını beğenmeyen futbolcular maç oynanırken oturma eylemi yaptı

Rize’de oynanan Rize Özel İdarespor - Çayelispor maçında hakemin, golden önce yapılan faul olduğunu düşündükleri pozisyona düdük çalmaması Özel İdaresporlu futbolcular tarafından oturma eylemi ile protesto edildi.

Spor 13.11.2023 09:57 Giriş: 13.11.2023 09:57

Güncelleme: 13.11.2023 10:10 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: İHA

Rize'de oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Rize Özel İdarespor oyuncuları faul olduğunu düşündükleri pozisyonda hakemin düdük çalmamasını maç oynanırken oturma eylemi yaparak protesto etti. Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 5. Hafta mücadelesinde Rize Özel İdarespor ile Çayelispor karşı karşıya geldi. Şenol Birol Futbol Tesisleri'nde gerçekleşen mücadelenin 80. dakikasında Çayelispor’un yaptığı atakta Emre Yanık fileleri havalandırdı. Golden önce ceza sahasının içerisinde yerde kalan Rize Özel İdaresporlu futbolcu, faul bekledi ancak maçı yöneten Trabzon Bölgesi hakemi Göktan Demeli golü verdi. Rize Özel İdaresporlu futbolcuların oturma eylemi yaparken Çayelisporlu futbolcular ise kendi aralarında paslaştı / Fotoğraf: İHA Bunun üzerine Rize Özel İdareli futbolcular ve teknik heyet, maçın hakemi Göktan Demeli’ye itiraz ettiler. Yaklaşık 5 dakika duran maçta hakem Demeli, Rize Özel İdarespor Sportif Direktörü Süleyman Baş’ı ve Çayelispor Yardımcı Antrenörü İsmail Hakkı Yılmaz’ı kırmızı kart göstererek saha dışına gönderirken, Özel İdarespor futbolcusu Emirhan Şen’i de kırmızı kartla cezalandırdı. YAKLAŞIK BİR DAKİKA KENDİ ARALARINDA PAS YAPTILAR Yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından santra vuruşu ile başlayan oyunda Özel İdaresporlu futbolcular, hakem kararını saha içinde oturarak protesto ettiler. Çayelisporlu futbolcular da fair-play örneği sergileyerek yaklaşık bir dakika süren protestoda rakip kaleye hücum etmeyerek kendi aralarında paslaştılar. Taraftarların da 'Futbolun katili Türk hakemleri' tezahüratları yaptığı müsabaka, Çayelispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.