Hakikate erişilmesi istenmiyor

Evrensel gazetesine yönelik BİK tarafından uygulanan ilan ambargosu 5 yıldır sürüyor. BirGün TV’nin sorularını yanıtlayan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özdal, “Bu politik bir karar. Baskılar, sadece Evrensel ile ilgili bir sorun değil, okuyucunun hakikate erişmesiyle ilgili de bir sorun” dedi.

Asena TUNCA

Evrensel gazetesine 2019 yılından bu yana Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından uygulanan ilan ambargosu sürüyor. Yaklaşık 5 yıldır süren ilan ambargosunun nedeni ise okur dayanışması oldu. BİK, Evrensel okurlarının “Her gün iki Evrensel, bir oku, bir okut” diyerek gerçekleştirdiği kampanyayı suç sayarak ve ceza kesti. Geçen sürede yapılan başvurular da BİK tarafından ya yanıtsız bırakılırken açılan davada mahkeme BİK’e arka çıktı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi davanın reddine karar verirken BİK’in öne sürdüğü “birden fazla gazete almanın suç” olduğu iddiasını kabul etti. Mahkeme, “çeşitli siyasi parti ve şirketlere toplam 359 adet nüshanın sevkinin gerçekleştirildiğini”, bu nedenle “asgari fiili satış şartını gerçekleştirmediği”ni söyleyerek davanın reddine karar verdi.

BirGün TV’ye konuk olan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, “Baskılar, sadece Evrensel ile ilgili bir sorun değil, okuyucunun hakikate erişmesiyle ilgili de bir sorun” dedi.

AMAÇ GAZETEYİ ÇÖKERTMEK

Resmi ilan yasaklarının gazeteye yönelik verilen en ağır yasaklardan biri olduğunu söyleyen Özdal, “Baskıya uğrayan pek çok yayın kuruluşu gibi BirGün Gazetesi de bunlardan birisi, onların arasında kendimize ayrıcalıklı bir yer biçmiyoruz. Ama bizim başımıza gelen bizi mali olarak çökertmeye dönük bir saldırıydı. Yasağa yönelik itirazlarımız reddedildi” dedi. Savunma metninin karar metnine çevrildiği bir mahkeme süreci yaşadıklarını söyleyen Özdal, “Basın İlan Kurumu’nun kararı teknik bir karar değil. Evrensel Gazetesi’nin ilan almak için gerekli şartları yerine getirip getirmemesiyle ilgili değil, burada politik bir karar var. İktidar ve mevcut güç dengeleri devam ettiği sürece Evrensel Gazetesi’nin bu haktan mahrum bırakılacağını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karar bu haliyle yaygınlaşma eğilimi gösterebilir” diye konuşan Özdal, “Evrensel'in temel gelir kaynağı okuyucularının sahiplenmesi ve dayanışmasıdır. Bunun iki yolu var. İlki gazetenin basılı nüshasının bayilerden satın alınması, ikincisi e-gazetemize internet üzerinden abone olunması” dedi.

GERÇEKLERE ENGEL

“Önümüzde 2 seçenek vardı” diye konuşan Özdal, “İlki sayfa sayısı, çalışan sayısı azaltılabilir Evrensel daha iddiasız bir gazete haline getirilebilirdi. İkincisi sorunu mahkeme salonundan çıkartıp sokağa taşımaktı. Karşı karşıya olduklarımızı okuyucuya anlatmak ve onun sahiplenmesine başvurmaktı. Tıpkı yayın dostumuz BirGün gibi Evrensel de devrimci düşüncenin içinden çıktı. Buna güvenerek bu yolu tercih ettik. Evrensel için bu sorunu doğrudan mevcut okuyucusuna ve potansiyel okuyucusuna iletmek daha kıymetliydi” vurgusunu yaptı.

Özdal son olarak şunları söyledi: “Yeni yazarlar kazandık, yayınımızda eskiye göre daha fazla çaba sarf ettiğimiz bir yol seçtik ve çeşitli mecralarla sorunu toplumun gündemine sokmaya karar verdik. Bunca kuşatılmışlık içinde kısmen başarılı olduğumuz söylenebilir. Biraz olsun duyulmasını sağladık bunun ve hem mevcut okuyucularımızdan hem potansiyel okuyucularımızdan bu sorunu aşmamız için dayanışmalarını ve gazeteyi sahiplenmelerini talep ettik çünkü bu Baskılar, sadece Evrensel ile ilgili değil, okuyucunun hakikate erişmesiyle ilgili de bir sorun. Basın İlan Kurumu’nun kararı aldığı günden itibaren Evrensel’in yanı başında BirGün vardı.”