'Hâkim okul bastı' iddiası: Baro, skandal için HSK’ye çağrı yaptı

Mardin'de bir hâkimin, öğretmen eşinin şikayeti üzerine gittiği okulda 3 öğrenciyi gözaltına aldırdığı iddia edildi. Başsavcılık olayı yalanlarken, Mardin Barosu Başkanı “Yapılan adli bir iş, hâkim kamu gücünü kullanmış" dedi.

Kayhan AYHAN

Mardin Baro Başkanı İsmail Elik olayın öğrenciler ile geçici öğretmen arasında bir diyalogdan yaşandığını belirtti. Elik, "Bu öğretmen kendisine küfür edildiği iddiasını öne sürüyor. Tabi daha sonra çok sayıda polis okula geliyor. Öğrencileri okulun dışından alıyorlar. Kimlik tespiti için emniyete götürüyorlar. Bu bir adli işlemdir. Başsavcının bana bildirdiğine göre tespit edilen diğer 3 çocuğun da ailelerine haber verilmiş. Aileler çocukları emniyete getirmiş" dedi.

Başsavcılık açıklamasında ise “Öğretmen eşi olan hâkim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. “Şikâyetçinin eşi hâkim sıfatıyla değil, eşine destek olmak için okula gitmiştir” denilen açıklamada, "Kimlik tespitleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen çocuklarımızın, ısrarlı bir şekilde gözaltına alındıkları ve hâkimin polislerle birlikte okula baskın yaptığı yönündeki haberler gerçek dışı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca haberleri yayanlar hakkında “kamuoyunda panik ve endişe yaratmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

OKULDAN ÇOCUK ALMAK OLMAZ

Polislerin okulda olduğu sırada hâkimin de orada olduğun kaydeden Elik, "Bu çocuklar emniyete davet edilebilirdi. Belki bu disiplin soruşturması gerektiren bir şey olabilir ama adli bir vaka olsa bile çok sayıda polisin okula giderek üstelik hâkimin de bulunduğu bir ortamda çocukların okuldan alınmaya çalışılması olmaz. Aileleriyle davet edilebilirdi. Ortada adli bir vaka var. Yani ortada hâkimin kamu gücünü kullanma durumu var. Polislerin de kamu gücünü yanlış kullanma durumu var" ifadelerini kullandı.

İsmail ELİK

Elik, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) "gerekli işlemleri başlatma" çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Suç teşkil eden bu uygulama hakkın ve görevin kötüye kullanılması niteliğinde olup basite indirgenemez. Bu uygulama hakimlik vakarını ve güvenilirliğini ağır bir biçimde zedelemiştir. Bu tarz olaylar kamusal görev zırhı ardına saklanan hukuk tanımazlıkların önünü açmaktadır. Çocuklara yönelik bu olay makamdan alınan güç sarhoşluğunun ve cezasızlık politikasıyla oluşan dokunulmazlık düşüncesinin yansımasıdır. Hâkimler ve Savcılar Kurulu bu hukuksuzluğa sebebiyet veren hâkim hakkında gereğini hemen yapmaz ve 'mesleki dayanışma' ile hareket ederse işini hakkıyla yapan binlerce yargı mensubunun güvenilirliğini bizzat kendi elleriyle yok edeceğini de kabul etmelidir. Çocuklara yapılan hukuka aykırı bu muamelenin yakından takipçisi olacağımızı, yargı yetkisi kullanılarak gözdağı verilemeyeceğini, yargı yetkisinin keyfi şekilde kişisel tatmin aracı olarak kullanılamayacağını bildiririz” ifadelerini kullandı.