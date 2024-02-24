Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel 24.02.2024 00:54 Giriş: 24.02.2024 00:54

Güncelleme: 24.02.2024 01:01 Kaynak: AA

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AA