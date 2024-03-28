Hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 2 yaralı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.
İstanbul Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Sabah 08.30 sıralarında Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde meydana gelen kazada hakim ve savcıların arasında bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu.
İddiaya göre 34 FUJ 518 plakalı araç kontrolsüz şerit değiştirerek hakim ve savcıları taşıyan 34 CPG 014 plakalı servis minibüsünün önüne kırdı.
Fren yapamayan minibüsle otobüs çarpışarak yoldan çıktı.
YARALILAR TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada servis minibüsünde bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan otomobildeki iki kadının da tedbir amaçlı hastaneye götürüldükleri öğrenildi.
Kaza nedeniyle Cebeci Tüneli'nde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Polis olayla alakalı inceleme başlattı.