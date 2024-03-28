Hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 2 yaralı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Güncel 28.03.2024 11:03 Giriş: 28.03.2024 11:03

Güncelleme: 28.03.2024 11:09 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA