Hakim Ziyech Galatasaray yolunda

Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. 3 sezondur Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için kısa sürede İstanbul'a geleceği bildirildi.

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlardından The Guardian, Hakim Ziyech'in Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Gazeteci Fabrizio Romano da Chelsea ile Galatasaray Ziyech transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Chelsea have reached verbal agreement in principle with Galatasaray for Hakim Ziyech transfer 🚨🟡🔴 #Galatasaray



Deal subject to further details and also medical tests — as Chelsea are careful after twists with PSG and Al Nassr. pic.twitter.com/TEdlUmJwdj