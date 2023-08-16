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Hakim Ziyech Galatasaray yolunda

Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son olarak Chelsea'de forma giyen Hakim Zİyech'in, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Spor
  • 16.08.2023 11:58
  • Giriş: 16.08.2023 11:58
  • Güncelleme: 16.08.2023 12:21
Kaynak: Haber Merkezi
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Hakim Ziyech Galatasaray yolunda

Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. 3 sezondur Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için kısa sürede İstanbul'a geleceği bildirildi.

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlardından The Guardian, Hakim Ziyech'in Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Gazeteci Fabrizio Romano da Chelsea ile Galatasaray Ziyech transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 

30 yaşındaki Faslı futbolcunun ismi, transfer döneminde PSG ve Al Nassr ile de geçmişti.

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi finalini son dakika golüyle kaçırdığı 2019'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ziyech, 2020 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. 

İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan Ziyech, ilk iki sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de çıktığı toplam 65 maçta 9 gol 6 asist kaydederken geçen sezon 2 turnuvada forma giydiği 22 maçta gol atamadı, 3 asist yaptı. 

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