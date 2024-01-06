Hakkari afet tehlikesi altında: Uzmanlardan “birlikte çalışalım” çağrısı

Deprem bilimcilerin Hakkari’de 7 büyüklüğünde deprem beklediklerine yönelik açıklamalarının ardından mühendislerden uyarılar geldi. TMMOB’den Gezer, “Acil önlem alınmazsa bize mezar olacak” dedi.

İlayda KAYA

Hakkâri’de geçen hafta meydana gelen 3,5, 4,4 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından binalarda çatlaklar oluşması gözleri bu kente çevirdi. Maraş depreminden bu yana herkes sadece olası Marmara depreminden bahsederken diğer bölgelerdeki deprem riski de gün geçtikçe büyüyor.

Tahminleriyle dikkat çeken 4 deprem bilimci, ilk kez ortak bir kararla Hakkâri için uyarıda bulundu. Profesörler Ahmet Övgün Ercan, Okan Tüysüz, Naci Görür, Doğan Perinçek, Hakkâri’de 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini ifade etti. Mühendisler ise beklenen şiddetli depreme karşı kentte ve çevre illerde acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

TMMOB Hakkâri İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Evin Gezer, BirGün’e yaptığı açıklamada, Hakkâri’nin durumuna ilişkin yetkililerle görüşme talep ettiklerini ancak taleplerinin yanıtsız kaldığını söyledi. Gezer şu ifadeleri kullandı: “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası geçen yıllarda bir rapor hazırladı. Biz bu raporu üst yazı olarak AFAD’dan valiliğe kadar tüm kurumlara gönderdik. Şu an Hakkâri’de yapı stokuyla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. Belediyede İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı yapılmış, toplantıda kayyum ‘Yapı stokuyla ilgili çalışmalar başlattık’ demiş. Ucu açık konuşmuş, kentin yapı stokuyla ilgili hiçbir bilgi paylaşmamış. Ayrıca kentte 4 bin imar affı dosyası var. Bu imar affı dosyaları neye göre, nerede yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Hakkâri’deki İRAP’de heyelan bölgeleri deprem toplanma alanları olarak bırakılmış. İRAP’ın son toplantısında revizasyonlara gidilmiş ama o eylemleri bizimle paylaşmıyorlar. Resmi yazı yazsak da dönüş alamıyoruz”

Hakkari’yi diğer illere bağlayan tek köprünün Depin Köprüsü olduğunu söyleyen Gezer, “Geçen hafta heyelan yüzünden Yüksekova Hakkâri yolu kapandı. Bu köprü 40 senelik bir köprü. Şu an bir deprem olsa ve o köprü yıkılsa insanlar kentte mahsur kalacak. Hiçbir yere gidemeyecekleri gibi hiçbir yardım da kara yoluyla gelemeyecek. Vali, alternatif yeni bir köprü yapmayı planlıyormuş ve bu alternatif köprü çok anlamsız bir yerden geçiyor. Yanlış çalışmalar yapılıyor” dedi.

MEZAR HAZIRLIYORLAR

Gezer, kentteki binaların durumuna ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “Hakkâri birinci derece deprem bölgesi. Normalde 1’inci derece deprem bölgesinde 4 kat ve üstüne izin verilmez. Ancak Hakkâri Merkez’de ve çok eski binaların hemen yanında 9 katlı binalar mevcut. Bunlar yeni yapılmış binalar. Bu binaların hepsi de imar affıyla ruhsatlandırılmış binalar. Ama hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Sanki bize mezarlık hazırlanıyor.”

Öte yandan Evin Gezer, kente ve afetlere karşı yapılacak çalışmalarda “birlikte çalışma” çağrısı yaparak “Biz, afetin zararlarını minimize etmek adına her türlü ortaklaşmaya açığız” dedi.