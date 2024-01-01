Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.46 kilometre olarak ifade edildi.