Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.46 kilometre olarak ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-01-01
Saat:22:54:33 TSİ
Enlem:37.52472 N
Boylam:44.01861 E
Derinlik:9.46 km
Detay:https://t.co/TDskCszBuT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber