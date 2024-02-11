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Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 11.02.2024 08:26
  • Giriş: 11.02.2024 08:26
  • Güncelleme: 11.02.2024 08:28
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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