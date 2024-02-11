Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.