Hakkari'de baraj gölünde bir bebeğe ait cansız beden bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki baraj gölünde bebeğe ait olan cansız beden bulundu.
Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran bebeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cansız bedeni, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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