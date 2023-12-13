Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkari'de baraj gölünde bir bebeğe ait cansız beden bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki baraj gölünde bebeğe ait olan cansız beden bulundu.

Güncel
  • 13.12.2023 19:26
  • Giriş: 13.12.2023 19:26
  • Güncelleme: 13.12.2023 19:31
Kaynak: AA
Hakkari'de baraj gölünde bir bebeğe ait cansız beden bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran bebeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cansız bedeni, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 