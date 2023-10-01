Hakkari'de dağ keçisi avlayan 9 kişi hakkında tahkikat başlatıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağ keçisini avlayan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağ keçisini avlayan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada, “Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyü Darıca mezrası Horkedin yaylasında avlanması yasak olan dağ keçisini avlayan şüpheli şahıs jandarma komutanlığı görevlilerimiz tarafından yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi.