Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili

Hakkari'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle il genelinde ilk ve orta öğretimde eğitime 22 Mart Cuma günü ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 22.03.2024 Cuma günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.