Hakkari'de "kar rekoru": Kalınlığı 192 santimetre

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Kayak merkezleri arasında yer alan Hakkari'de kar kalınlığı 192 santimetreye ulaşarak rekor kırdı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlığı verilerini paylaştı.

MGM'nin paylaştığı verilerden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 192 santimetreye çıkarak rekor kırdı.

Hakkari'nin ardından kar kalınlığı sırasıyla; Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 123, Kartepe'de 86, Erciyes'te 75, Uludağ'da 70, Keltepe'de 62 santimetre olarak ölçüldü.

Çambaşı'nda 46, Haserek'te 45, Ilgaz ve Yalnızçam'da 38, Mersivan'da 36, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 29, Zigana ve Kop'ta 27, Abalı'da 24, Denizli ve Ladik'te 16, Saklıkent'te 14, Yedi Kuyular'da 11, Elmadağ'da 8, Murat Dağı'nda 7, Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.02.2024 En düşük En yüksek Hakkari: S -20 -6 Kartalkaya: P -10 0 Sarıkamış: S -17 -5 Palandöken: P -21 -8 Ergan: PB -18 -10 Erciyes: P -6 -2 Kartepe: P -4 1 Uludağ: P -8 -1 Çambaşı: P -11 -3 Yıldıztepe: P -12 -1 Mersivan PB -9 -1 Yalnızçam PB -25 -9 Ilgaz P -12 0 Yıldız Dağı P -10 0 Zigana S -13 -4 Kop PB -20 -7 Denizli P -8 2

(P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)