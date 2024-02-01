Hakkari'de "kar rekoru": Kalınlığı 192 santimetre
Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Kayak merkezleri arasında yer alan Hakkari'de kar kalınlığı 192 santimetreye ulaşarak rekor kırdı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlığı verilerini paylaştı.
MGM'nin paylaştığı verilerden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 192 santimetreye çıkarak rekor kırdı.
Hakkari'nin ardından kar kalınlığı sırasıyla; Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 123, Kartepe'de 86, Erciyes'te 75, Uludağ'da 70, Keltepe'de 62 santimetre olarak ölçüldü.
Çambaşı'nda 46, Haserek'te 45, Ilgaz ve Yalnızçam'da 38, Mersivan'da 36, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 29, Zigana ve Kop'ta 27, Abalı'da 24, Denizli ve Ladik'te 16, Saklıkent'te 14, Yedi Kuyular'da 11, Elmadağ'da 8, Murat Dağı'nda 7, Salda'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari:
|S
|-20
|-6
|Kartalkaya:
|P
|-10
|0
|Sarıkamış:
|S
|-17
|-5
|Palandöken:
|P
|-21
|-8
|Ergan:
|PB
|-18
|-10
|Erciyes:
|P
|-6
|-2
|Kartepe:
|P
|-4
|1
|Uludağ:
|P
|-8
|-1
|Çambaşı:
|P
|-11
|-3
|Yıldıztepe:
|P
|-12
|-1
|Mersivan
|PB
|-9
|-1
|Yalnızçam
|PB
|-25
|-9
|Ilgaz
|P
|-12
|0
|Yıldız Dağı
|P
|-10
|0
|Zigana
|S
|-13
|-4
|Kop
|PB
|-20
|-7
|Denizli
|P
|-8
|2
(P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)