Hakkari'de köylüler madenlere karşı nöbete başladı

Hakkari’nin Kavaklı köyünde 2007’den beri devam eden maden faaliyetlerine karşı köylüler, nöbet eylemine başladı.

Hakkari’ye 50 kilometre mesafede bulunan ve bölgedeki çatışmalı süreçten kaynaklı 1995 yılında boşaltılan Kavaklı köyü (Marînus) halkı, 2007 yılında Karakaya maden şirketi ile Sedex Resources maden şirketinin başlattığı çalışmaları durdurmak amacıyla Hakkari, Van ve Yüksekova’da yaşayan yüz kişilik bir grupla maden sahasına gitti.

Gazete Duvar'dan Mimar Kaya'nın haberine göre Şine köprüsünde nöbet tutan askerlerden izin alarak maden sahasının olduğu vadiye giren grup, maden galerilerinin olduğu bölgede basın açıklaması yaptı.

Madenlerin durdurulmasına yönelik maden şirketi sahipleriyle görüşmek isteyen köylüler, jandarmanın kontrolünde firma yetkililerinden iki kişi ile görüşme yaptı. Köylüler, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine nöbet eylemi başlattı. İlk nöbeti köy sakinlerinden oluşan 40 kişilik grup devraldı.

Kavaklı Köyü halk adına açıklamayı okuyan Salih Kurt, yapılan maden çalışmalarından dolayı mağdur olduklarını söyledi. Kurt, “Köyümüzün mera alanlarında bulunan maden ocağı 18 yıldır çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına ciddi zararlar vermektedir. Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilemez hale geldi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı. Hayvanlarımızın otlanma alanları tahrip edildi. Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylüler olarak defalarca yetkilere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulunamadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz” dedi.