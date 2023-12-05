Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın: 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde erkek öğrenci yurdunda elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangın dumanından etkilenen 15'i öğrenci 1 öğretmen olmak üzere 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakkaride erkek öğrenci yurdunda çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi.
Yüksekova'da Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda, dün akşam yangın çıktı.
Öğrencileryurttan tahliye edilirken ihbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın 1 saat süren çalışma ile söndürülürken, dumandan etkilenen 15 öğrenci ile 1 öğretmen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri tamamlanan 16 kişi yeniden yurda alındı. Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.