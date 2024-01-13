Hakkari'de uçak seferlerine kar engeli
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: İHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek olan uçak seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iptal edildi
Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti.
Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, bugün gerçekleşmesi beklenen uçak seferleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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