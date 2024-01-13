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Hakkari'de uçak seferlerine kar engeli

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 13.01.2024 13:13
  • Giriş: 13.01.2024 13:13
  • Güncelleme: 13.01.2024 13:18
Kaynak: İHA
Hakkari'de uçak seferlerine kar engeli
Fotoğraf: AA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek olan uçak seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iptal edildi

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, bugün gerçekleşmesi beklenen uçak seferleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 

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