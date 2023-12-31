Hakkari'de yarım saat arayla 4.4 ve 4.5'lik deprem

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık yarım saat sonra ise Hakkari merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hakkari Valiliği, kentte olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Öte yandan bazı yurttaşlar kendilerini dışarı atarak, ateş yakıp beklemeye başladı.

Hakkari'de yarım saat arayla 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD, Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekletiğini açıkladı.

Deprem TSİ 19.37'de gerçekleşti.

7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede saat 19:52'de 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

Saat 20:06 ise Hakkari il merkezinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. .

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

HAKKARİLİLER GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

Fotoğraf: İHA

Depremlerin ardından yurttaşlar ise kendilerini dışarı atarak, ateş yakıp beklemeye başladı. Van'da da hissedilen deprem Hakkari merkezde kısa süreli korkuya neden oldu.

İHA'nın aktardığına göre Hakkari’de bazı yurttaşlar akaryakıt istasyonlarında yakıt kuyruğuna girerken, Hakkari’nin Dağgöl ve Berçelan mahalleleri ile birçok mahallede ise kendilerini sokağa atan bazı yurttaşlar dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar.