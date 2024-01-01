Hakkari'deki depremlerin ardından: 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari Valisi Ali Çelik, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesinde 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 28 ev ve 1 ahırın duvarlarında çatlaklar tespit edildiğini söyledi.

Hakkari'de dün meydana gelen depremlerin ardından yapılan saha taramalarında 28 ev ve 1 ahırın duvarlarında çatlaklar tespit edildi.

Hakkari Valiliği, dün gece Yüksekova merkezli 4.4, 4.5 büyüklüğündeki depremlera ilişkin açıklama yaptı.

Vali Çelik, Yüksekova merkezli depremlerin ardından saha taraması yapılmaya başlandığını AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbarlar sonucu bölgeye hasar tespit ekipleri yönlendirildiğini söyledi.

Çelik, "Yapılan tarama sonucunda genel hayata olumsuz yönde etki edebilecek bir tespit bulunmamakla birlikte gelen ihbarlar sonucunda 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edilmiş olup, bu çatlaklar için hasar tespit komisyonu görevlendirilmiş, ekiplerimiz olası bir artçı deprem nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ivedilikle çalışmakta ve vatandaşlarımız için gerekli bildirimler ve tedbirler alınacaktır" dedi.